Трамп заявил, что не верит в угрозы НАТО со стороны Москвы
17 февраля 202501:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что не верит в угрозу НАТО со стороны Москвы.
Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об угрозе Альянсу со стороны России.
Ранее украинский лидер заявил, что Киев не рад вежливому диалогу США и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru