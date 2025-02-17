Трамп заявил, что не верит в угрозы НАТО со стороны Москвы

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что не верит в угрозу НАТО со стороны Москвы.

Путин заявил, что Россия ответит на угрозы НАТО применить ядерное оружие

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об угрозе Альянсу со стороны России.

Ранее украинский лидер заявил, что Киев не рад вежливому диалогу США и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияНАТОСШАДональд Трамп

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