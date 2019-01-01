«Рустави 2» не будет увольнять журналиста, оскорбившего Путина

Он сообщил, что форма заявления журналиста является «неприемлемой». По этой причине телеведущий будет отстранен от работы на два месяца. Однако, как сообщает Москва 24, после истечения срока наказания, он снова приступит к своим обязанностям на канале.

В то же время, Гварамия предположил, что телеканал может потерять часть аудитории в связи с недовольством телезрителей, однако отметил, что после инцидента популярность «Рустави 2» увеличилась, цитирует его RT.

Ранее бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в беседе с НСН заявила, что за скандалом в эфире телеканала «Рустави 2» стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Она отметила, что его почерк можно было легко узнать в речи Габунии.







