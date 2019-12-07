Русскую разведку обвинили во взломе переписки президента Франции
Русская разведка причастна к скандалу с публикацией переписки президента Эммануэля Макрона с его окружением. Инцидент произошел в период, когда он являлся кандидатом на пост главы государства. С таким заявлением выступила французская газета Le Monde, пишет Газета.ру.
Поясняется, что инцидент, который получил название «MacronLeaks», произошел перед вторым туром выборов главы государства два года назад. По данным СМИ, ко взлому данных причастны две группы хакеров — APT28 (Fancy Bear) и Sandworm, которые принадлежат к Главному управлению Генерального штаба
«Впервые технические дaнные подтверждaют причaстность двух групп хaкеров, связaнных с российской рaзведкой, к крaже у предвыборной кaмпaнии Мaкронa», — заявляет газета.
Ранее НСН сообщала, что Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки заявило о намерении проконтролировать работу мобильных приложений, которые были разработаны в России.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей