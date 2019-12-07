Поясняется, что инцидент, который получил название «MacronLeaks», произошел перед вторым туром выборов главы государства два года назад. По данным СМИ, ко взлому данных причастны две группы хакеров — APT28 (Fancy Bear) и Sandworm, которые принадлежат к Главному управлению Генерального штаба

«Впервые технические дaнные подтверждaют причaстность двух групп хaкеров, связaнных с российской рaзведкой, к крaже у предвыборной кaмпaнии Мaкронa», — заявляет газета.

Ранее НСН сообщала, что Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки заявило о намерении проконтролировать работу мобильных приложений, которые были разработаны в России.

