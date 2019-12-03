ФБР начнет контролировать российские приложения
Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки заявило о намерении проконтролировать работу мобильных приложений, которые были разработаны в России. Речь, в частности, идет о приложении FaceApp. Оно позволяет пользователям изменять свои фото до неузнаваемости, поясняет «Свободная пресса».
Сенатор Чарльз Шумер призвал всех американцев немедленно удалить подобные приложения со своих гаджетов.
«В свете предупреждения ФБР я нaстоятельно призывaю действовaть с особой осторожностью при зaгрузке приложений, рaзрaботaнных в зaрубежных стрaнaх, которые являются известными противникaми», — заявил сенатор.
В ФБР уверены, что любое приложение для смартфонов, которое было разработано в России, Китае или Иране, представляет потенциальную опасность. С помощью них Россия якобы сможет повлиять на ход выборов в США.
Ранее стало известно, что Минюст США обнародует свой отчет о ранних этапах расследования ФБР по вмешательству России в американские выборы на следующей неделе. Об этом сообщало издание The Washington Post, передает Североамериканское бюро НСН.
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