В Кремле ответили ФБР на выпады в адрес российских приложений
Некоторые российские мобильные приложения опережают аналогичные продукты конкурентов. Это, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, объясняет нападки ФБР США на российские программы. Уточняется, что ранее российские мобильные приложения были обвинены в «потенциальной контрразведывательной угрозе».
По словам Пескова, платформы, которые были перечислены в письме ФБР, начали стремительно захватывать различные сегменты рынка. Пресс-секретарь добавил, что этот процесс вряд ли удастся остановить даже при помощи ограничений, сообщает Ura.ru.
Ранее НСН сообщала, что Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки заявило о намерении проконтролировать работу мобильных приложений, которые были разработаны в России.
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