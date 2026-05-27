Член СПЧ назвала избыточным наказание россиянке за кальян на куличе

Член Совета по правам человека Ева Меркачева назвала избыточным наказание москвички, которую приговорили к трем годам и 25 дням заключения за приготовление кальяна на куличе. Об этом она заявила в беседе с NEWS.ru.

По словам правозащитницы, чрезмерно суровый срок не приведет к исправлению, а вызовет обратный эффект. «Мы ее так не перевоспитаем. На мой взгляд, это вообще не работает», — пояснила Меркачева.

Она добавила, что когда наказание чрезмерно суровое, то осужденный в глазах общественности сам начинает выглядеть жертвой. В данном случае, считает член СПЧ, можно было обойтись наказанием, не связанным с лишением свободы.

Например, девушке можно было присудить принудительные или исправительные работы, заставить потрудиться на пользу всем. «А вот реальный срок — избыточно», — заключила Меркачева.

Ранее сообщалось, что девушка использовала кулич в качестве чаши для кальяна, сняла происходящее на видео и распространила запись в социальных сетях, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
