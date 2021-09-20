«Русский Трамп и оружие Вассермана». Госдуму пополнили новые «селебрити»
Клип Сергея Зверева, воспевавшего красоты Бурятии, не помог ему пробиться в Госдуму, а избиратели Удмуртии решили обойтись без «цирка Запашного».
Дмитрий Певцов, Денис Майданов и Анатолий Вассерман теперь не просто актер, певец и интеллектуал, но еще и депутаты Госдумы восьмого созыва.
Однако итоги сентябрьских выборов порадовали не всех селебрити - Сергей Зверев, Виктория Дайнеко, Татьяна Буланова и Аскольд Запашный не смогли пройти в парламент и будут вынуждены вернуться к своей привычной деятельности.
ПЕНСИИ ПЕВЦОВА
Народный артист России Дмитрий Певцов, предлагавший отменить пенсионную реформу, победил в Медведковском округе в Москве, обойдя конкурентов из КПРФ и СРЗП.
Певцов выступал в качестве самовыдвиженца, объяснив это тем, что ему важна «поддержка людей, а не партий».
Звезда фильмов «По прозвищу "Зверь"», «Жмурки» и «Бандитского Петербурга» обещал добиваться справедливости для каждого человека за счет известности, позволяющей ему «входить в любые двери». И избиратели ему поверили.
ОРУЖИЕ ВАССЕРМАНА
Еще одним самовыдвиженцем, пробившемся в Госдуму, стал многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, в свое время получивший в соцсетях прозвище «Онотоле».
Вассерман обошел конкурентов из КПРФ и «Яблока» в Преображенском округе Москвы.
В ходе предвыборной кампании знаток обещал добиваться признания мошенничеством пропаганды «парниковой теории» (глобального потепления - прим. НСН), а также преследования всех ее «рекламистов», в том числе президента США Джо Байдена. Кроме того, интеллектуал выступал за введение в России свободной продажи огнестрельного оружия.
«ПРЕКРАСНОЕ ОДИНЦОВО» МАЙДАНОВА
Еще одним депутатом новой Госдумы стал певец Денис Майданов, победивший на выборах в Подмосковье как представитель «Единой России».
В ходе предвыборной кампании обладатель музыкальных премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Шансон года» обещал делать все для прекрасного Одинцово, в котором он живет с семьей уже 12 лет.
РУССКИЙ ТРАМП И СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫЖИВАНИЮ»
В Госдуму прошли и два известных телеведущих.
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия-1» Евгений Попов выиграл выборы по Кунцевскому одномандатному округу Москвы № 197 после снятия с них его главного конкурента, бизнесмена Дмитрия Потапенко.
Попов в интервью НСН признался, что давно знает Потапенко, назвал его адекватным оппонентом и посетовал что ему «очень жаль», что того сняли с выборов.
Вскоре был заблокирован аккаунт Попова в Twitter, на что с иронией отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Обычно мы квалифицируем это как цензуру, вмешательство и т.д. Но в данном случае это ещё и признание. Первый раз вижу, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России. Партнеры боятся тебя больше, чем Трампа: тот хоть в должности», - написала Захарова, намекая на блокировку Twitter страницы экс-президента США.
Телеведущий и «специалист по выживанию» Тимофей Баженов, также как и Попов, представлявший «Единую Россию», победил на выборах в Бабушкинском одномандатном округе №196 в Москве и тоже станет депутатом. Как обычно говорит Баженов, могло быть хуже.
«СПАСЕНИЕ БАЙКАЛА» ЗВЕРЕВА
Одним из главных неудачников выборов в Госдуму стал стилист Сергей Зверев.
Он шел на выборы от партии «Зеленые» в одномандатном округе Бурятии и снял очень яркий клип, изобиловавший красочными пейзажами и национальными костюмами. Музыкальной основой шедевра стал гимн республики.
Однако ни клип, ни обещание «спасти Байкал», ни корни не помогли уроженцу поселка Култук Иркутской области победить в неравной битве с единороссом и чемпионом по тайскому боксу Вячеславом Дамдинцуруновым и коммунистом Баиром Цыреновым.
ЦИРК ЗАПАШНОГО
Худрук Большого московского цирка, знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный пытался избраться в Госдуму в Удмуртии как представитель «Справедливой России», однако занял лишь третье место после представителей «Единой России» и КПРФ.
Перед выборами Запашный, являющийся народным артистом Удмуртии, признавался, что, став депутатом может «пожертвовать» работой в цирке. Однако местные СМИ не очень обрадовались такой перспективе, отмечая, что такой цирк им не нужен.
«НАС НЕ ДОГОНЯТ»
Депутатами хотели стать и две известные певицы.
Однако автор хита «Ясный мой свет» Татьяна Буланова, представлявшая партию «Родина», проиграла выборы в Санкт-Петербурге, а Виктория Дайнеко не прошла в Госдуму по партийному списку «Зеленой альтернативы», набравшей меньше 1% голосов.
Они составили компанию экс-солистке группы «Тату» Юлии Волковой, проигравшей весной праймериз «Единой России» в Ивановской области, но «прогремевшей» на всю страну своим агитационным видео, которое начиналось со слов «мои замечательные», а завершилось знаменитым: «Нас не догонят».
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