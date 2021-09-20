«Русский Трамп и оружие Вассермана». Госдуму пополнили новые «селебрити»

РУССКИЙ ТРАМП И СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫЖИВАНИЮ»

В Госдуму прошли и два известных телеведущих.

Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия-1» Евгений Попов выиграл выборы по Кунцевскому одномандатному округу Москвы № 197 после снятия с них его главного конкурента, бизнесмена Дмитрия Потапенко.

Попов в интервью НСН признался, что давно знает Потапенко, назвал его адекватным оппонентом и посетовал что ему «очень жаль», что того сняли с выборов.

Вскоре был заблокирован аккаунт Попова в Twitter, на что с иронией отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обычно мы квалифицируем это как цензуру, вмешательство и т.д. Но в данном случае это ещё и признание. Первый раз вижу, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России. Партнеры боятся тебя больше, чем Трампа: тот хоть в должности», - написала Захарова, намекая на блокировку Twitter страницы экс-президента США.

Телеведущий и «специалист по выживанию» Тимофей Баженов, также как и Попов, представлявший «Единую Россию», победил на выборах в Бабушкинском одномандатном округе №196 в Москве и тоже станет депутатом. Как обычно говорит Баженов, могло быть хуже.



«СПАСЕНИЕ БАЙКАЛА» ЗВЕРЕВА

Одним из главных неудачников выборов в Госдуму стал стилист Сергей Зверев.

Он шел на выборы от партии «Зеленые» в одномандатном округе Бурятии и снял очень яркий клип, изобиловавший красочными пейзажами и национальными костюмами. Музыкальной основой шедевра стал гимн республики.

Однако ни клип, ни обещание «спасти Байкал», ни корни не помогли уроженцу поселка Култук Иркутской области победить в неравной битве с единороссом и чемпионом по тайскому боксу Вячеславом Дамдинцуруновым и коммунистом Баиром Цыреновым.

ЦИРК ЗАПАШНОГО

Худрук Большого московского цирка, знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный пытался избраться в Госдуму в Удмуртии как представитель «Справедливой России», однако занял лишь третье место после представителей «Единой России» и КПРФ.

Перед выборами Запашный, являющийся народным артистом Удмуртии, признавался, что, став депутатом может «пожертвовать» работой в цирке. Однако местные СМИ не очень обрадовались такой перспективе, отмечая, что такой цирк им не нужен.