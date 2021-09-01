«Очень жаль!» Телеведущий Попов о снятии с выборов своего конкурента Потапенко

Выдвинутый в Госдуму от «Единой России» журналист признался, что считает бизнесмена достойным конкурентом и хочет понять, на каких основаниях его «дисквалифицировали». 

Телеведущий телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Евгений Попов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сожалеет в связи со снятием с выборов в Госдуму его конкурента по 197-му округу Москвы бизнесмена Дмитрия Потапенко. Решение принял Верховный суд России на основании данных ЦИК.

Ранее сам Потапенко говорил журналистам, что претензии к нему возникли якобы из-за приобретенных через брокеров акций «Яндекса» и Сбера, которые власти будто бы посчитали иностранными финансовыми инструментами.

«Дмитрия я знаю давно, он адекватный оппонент. Я бы очень хотел увидеть резолютивную часть решения Верховного суда. Если причина снятия – действительно акции Сбера, то это просто бред, потому что это российская компания. Если же причина – владение акциями «Яндекса», то это, к сожалению, прямое нарушение действующего законодательства, потому что компания Яндекс зарегистрирована в Нидерландах и является иностранным активом. Тем не менее, мне очень жаль, что Дмитрия сняли с выборов. Он многократно был у меня в программе. Мне нравится, как он излагает мысли. Я с ним не согласен по многим направлениям, в том числе и по тому, что он говорит о предпринимательстве. Но я всегда последовательно выступаю за открытые, честные и прозрачные выборы и за то, чтобы борьба была конкурентной. Именно поэтому я иду по самому конкурентному, жёсткому, сложному округу Москвы», - заявил Евгений Попов.

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Потапенко в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что его сняли с выборов «по команде» из-за низких рейтингов у Евгения Попова, идущего по тому же округу от «Единой России». Попов не стал спорить с бизнесменом, подчеркнув, что пока не знает, как решение объяснил Верховный суд.

«Любой кандидат на его месте, наверное, заявил бы то же самое. Но, ещё раз: я хочу подождать резолютивную часть решения Верховного суда. Если это «Яндекс», то dura lex, sed lex – закон суров, но это закон. Если причина – акции Сбера – то это просто бред», - повторил Попов «Радиоточке НСН».
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В среду Потапенко рассказал, что его сняли с выборов на основании якобы фальшивых деклараций, которые на самом деле ему не принадлежали, а судья отказался учесть возражения кандидата.

«В первую очередь должны быть предоставлены документы, потому что все документы, извините, это таблички Excel, не заверенные ничем», - заявил Потапенко, добавив, что надеется на рассмотрение ходатайства о нарушениях в рамках административного дела.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Единая РоссияДмитрий ПотапенкоГосдумаВыборы
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