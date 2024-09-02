Румыния одобрила законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

Правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине ЗРК Patriot. Об этом сообщает пресс-служба румынского кабмина.

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Представитель правительства по печати Михай Константин отметил, что документ предусматривает передачу третьей стороне ракетной системы «земля - воздух».

«Правительство направит парламенту в срочном режиме законопроект... После принятия парламентом правительство сможет издать постановление, которое позволит осуществить эту передачу», - заключил он.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что поставки систем Patriot на Украину будут увеличены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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