Румыния одобрила законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot
Правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине ЗРК Patriot. Об этом сообщает пресс-служба румынского кабмина.
Представитель правительства по печати Михай Константин отметил, что документ предусматривает передачу третьей стороне ракетной системы «земля - воздух».
«Правительство направит парламенту в срочном режиме законопроект... После принятия парламентом правительство сможет издать постановление, которое позволит осуществить эту передачу», - заключил он.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что поставки систем Patriot на Украину будут увеличены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru