СМИ: На Украине рассматривают версию поражения F-16 системой Patriot
Украина рассматривает две основные версии крушения истребителя F-16: его возможное сбитие зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, принадлежащим самим ВСУ, и техническую неисправность самолета. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на западного чиновника, осведомленного о ходе предварительного расследования.
Согласно данным издания, есть признаки того что, что крушение могло быть связано с огнем по своим со стороны комплекса Patriot. В качестве одной из версий рассматривается возможность того, что Patriot случайно обстрелял истребитель.
Вторая версия крушения связана с возможной технической неисправностью F-16.
В четверг депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16, поставленный на Украину, был сбит по ошибке украинскими военными из-за недостаточной координации между подразделениями. При этом, по словам Безуглой, военное руководство страны возлагает всю ответственность на погибшего пилота, утверждая, что он якобы не справился с управлением самолетом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru