СМИ: На Украине рассматривают версию поражения F-16 системой Patriot

Украина рассматривает две основные версии крушения истребителя F-16: его возможное сбитие зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, принадлежащим самим ВСУ, и техническую неисправность самолета. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на западного чиновника, осведомленного о ходе предварительного расследования.

Согласно данным издания, есть признаки того что, что крушение могло быть связано с огнем по своим со стороны комплекса Patriot. В качестве одной из версий рассматривается возможность того, что Patriot случайно обстрелял истребитель.