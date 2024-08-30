СМИ: На Украине рассматривают версию поражения F-16 системой Patriot

Украина рассматривает две основные версии крушения истребителя F-16: его возможное сбитие зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, принадлежащим самим ВСУ, и техническую неисправность самолета. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на западного чиновника, осведомленного о ходе предварительного расследования.

Согласно данным издания, есть признаки того что, что крушение могло быть связано с огнем по своим со стороны комплекса Patriot. В качестве одной из версий рассматривается возможность того, что Patriot случайно обстрелял истребитель.

Пентагон не может подтвердить, что украинский F-16 был сбит системой Patriot

Вторая версия крушения связана с возможной технической неисправностью F-16.

В четверг депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16, поставленный на Украину, был сбит по ошибке украинскими военными из-за недостаточной координации между подразделениями. При этом, по словам Безуглой, военное руководство страны возлагает всю ответственность на погибшего пилота, утверждая, что он якобы не справился с управлением самолетом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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