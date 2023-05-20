Руководство МУС обеспокоено объявлением Россией в розыск прокурора и судей
Ассамблея государств-участников Международного уголовного суда (МУС) обеспокоена мерами России в отношении прокурора Карима Хана и судей инстанции, следует из официального заявления суда.
Накануне МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
МУС заявил, что сожалеет из-за запугивания со стороны России и «неприемлемых попыток подорвать мандат Международного уголовного суда по расследованию, наказанию и предотвращению совершения тягчайших международных преступлений».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Ахмад Хан выполняет заказы западных стран, не замечая преступления членов Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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