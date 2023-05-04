«Наркоман бредит»: Захарова оценила выступление Зеленского в МУС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале назвала «бредом» выступление президента Украины Владимира Зеленского в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

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В частности, она прокомментировала заявление украинского лидера о том, что Киев желает «сделать эту войну последней в мире».

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», - написала она.

Ранее Зеленский в ходе выступления в МУС призвал к созданию специального международного трибунала против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийМария Захарова

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