«Наркоман бредит»: Захарова оценила выступление Зеленского в МУС

В частности, она прокомментировала заявление украинского лидера о том, что Киев желает «сделать эту войну последней в мире».



«Наркоман бредит о ядерной бомбе», - написала она.

Ранее Зеленский в ходе выступления в МУС призвал к созданию специального международного трибунала против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

