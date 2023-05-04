«Наркоман бредит»: Захарова оценила выступление Зеленского в МУС
4 мая 202315:30
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале назвала «бредом» выступление президента Украины Владимира Зеленского в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.
В частности, она прокомментировала заявление украинского лидера о том, что Киев желает «сделать эту войну последней в мире».
«Наркоман бредит о ядерной бомбе», - написала она.
Ранее Зеленский в ходе выступления в МУС призвал к созданию специального международного трибунала против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru