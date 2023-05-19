МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

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В картотеке ведомства говорится, что основанием для розыска 53-летнего уроженца Эдинбурга является статья УК РФ, однако какая именно - не уточняется.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Ахмад Хан выполняет заказы западных стран, не замечая преступления членов Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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