Руководство ЕР посоветовало главе Чувашии уйти в отставку

29 января 202011:58

Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что партия выступает против того, чтобы глава Чувашии Михаил Игнатьев оставался на своем посту.

Соответствующее заявление Исаев сделал в ходе визита в Удмуртию. Он отметил, что решение об отставке может принять как президент РФ Владимир Путин, так и сам Игнатьев. При этом парламентарий подчеркнул, что Игнатьев «явно вышел из берегов».

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Отметим, что накануне Игнатьев был исключен из «Единой России». Тучи над главой республики сгустились после двух скандалов с его участием в течение одной недели.

Сначала Игнатьев на встрече с работниками СМИ призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Позднее в ходе церемонии выдачи новой техники пожарным он вынудил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины.

После это в СМИ поползли слухи о скорой отставке Игнатьева, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соответствующего указа пока не было, отмечает РИА ФАН.

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Аксаков, работавший ранее в правительстве Чувашии, заявил, что Игнатьев может уйти в отставку и по причине плохого здоровья, передает «Свободная пресса».

К примеру, летом прошлого года СМИ сообщали, что он был госпитализирован в тяжелом состоянии в Санкт-Петербурге, однако в пресс-службе Игнатьева эти данные опровергали, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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