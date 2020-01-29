Руководство ЕР посоветовало главе Чувашии уйти в отставку

Отметим, что накануне Игнатьев был исключен из «Единой России». Тучи над главой республики сгустились после двух скандалов с его участием в течение одной недели.

Сначала Игнатьев на встрече с работниками СМИ призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Позднее в ходе церемонии выдачи новой техники пожарным он вынудил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины.

После это в СМИ поползли слухи о скорой отставке Игнатьева, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соответствующего указа пока не было, отмечает РИА ФАН.

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Аксаков, работавший ранее в правительстве Чувашии, заявил, что Игнатьев может уйти в отставку и по причине плохого здоровья, передает «Свободная пресса».

К примеру, летом прошлого года СМИ сообщали, что он был госпитализирован в тяжелом состоянии в Санкт-Петербурге, однако в пресс-службе Игнатьева эти данные опровергали, сообщает RT.

