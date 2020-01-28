Из партии выгнали. Лишат ли доверия?

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из партии «Единая Россия». Такое решение принял во вторник Президиум генерального совета партии, - сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак. Причиной столь жесткой меры стали сразу два скандала за неделю с участием чувашского губернатора. Сначала, напомним, на торжественном мероприятии в честь Дня печати Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют». Впоследствии пресс-служба главы Чувашии пояснила, что Игнатьев говорил, что необходимо «раскрыть подноготную» блогеров, чтобы выяснить, кто выступает заказчиком распространяемой негативной информации. Сам же Игнатьев сказал, что смысл его выступления СМИ исказили, но извинился за слово «мочить». А затем появилась видеозапись церемонии вручения пожарным ключей от спецтехники, на которой Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать, чтобы достать ключи. В республиканском МЧС эпизод назвали «дружеской шуткой», однако глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым. К нем присоединились и в руководстве «Единой России», членом которой до сего дня являлся губернатор. Уже упоминавшийся г-н Турчак заявил тогда, что действия Игнатьева находятся «за гранью понимания». Сообщалось, что наряду с исключением из партийных рядов «Единая Россия» поставит вопрос о соответствии Михаила Игнатьева занимаемой должности.

Решение о том, что Игнатьев покинет пост главы Чувашии, принято, - утверждает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. По сведениям издания, официальное увольнение состоится на этой или следующей неделе. На данный момент указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне он признал, что в Кремле «знакомы с этими эпизодами», как Песков назвал скандалы с участием чувашского губернатора. В пресс-службе главы Чувашии заявили РИА Новости, что не располагают информацией о возможной отставке Игнатьева.

Интерес теперь представляет уже не день когда будет издан указ об отставке, а то, будет ли он содержать формулировку «в связи с утратой доверия» или не будет. Игнатьев и без последних скандалов назывался в числе губернаторов, которых попросят «на выход» в ближайшее время: показатели вверенного его попечению региона, особенно социально-экономические, оставляют желать много лучшего. Но в России немного найдется губернаторов, которые всего за неделю успели наворотить столько, чтобы за это «поперли из партии», которая, кстати, по словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, остается «единственной пропрезидентской силой» в стране.

