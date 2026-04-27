Суд оставил под стражей обвиняемого в покушении на Трампа
Суд в Вашингтоне постановил оставить под стражей Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа. Cудья удовлетворил ходатайство прокуратуры, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Аллену предъявлены обвинения по трем пунктам, включая покушение на жизнь главы государства и незаконную перевозку оружия. В случае признания вины ему может грозить пожизненное заключение. Следующее заседание по делу назначено на 30 апреля.
Инцидент произошел в отеле Washington Hilton во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. После звуков стрельбы Трампа и его супругу эвакуировали, сам президент позже сообщил, что он и его команда не пострадали, а подозреваемый был задержан.
Подозреваемым оказался 31-летний житель Калифорнии. По данным СМИ, ранее он работал учителем и не привлекался к уголовной ответственности. В результате инцидента ранения получил один из агентов Секретной службы, передает «Радиоточка НСН».
