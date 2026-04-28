Экс-замминистра обороны Иванов задолжал 216 млн рублей Главному управлению обустройства войск

Бывший заместитель главы Минобороны России задолжал 216 млн рублей Главному управлению обустройства войск, сообщает Mash money.

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову на полгода

Это не первый его крупный долг: арбитражный суд Москвы включил сумму в третью очередь, где уже копятся другие обязательства. Ранее Иванова признали банкротом - процедура по реализации имущества уже осуществляется. В реестре требований кредиторов в настоящее время числится долгов более чем на 220 млн рублей.

Ранее Иванов не признал вину по делу о получении взяток на сумму 1,3 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
