Экс-замминистра обороны Иванов задолжал 216 млн рублей Главному управлению обустройства войск
28 апреля 202600:33
Бывший заместитель главы Минобороны России задолжал 216 млн рублей Главному управлению обустройства войск, сообщает Mash money.
Это не первый его крупный долг: арбитражный суд Москвы включил сумму в третью очередь, где уже копятся другие обязательства. Ранее Иванова признали банкротом - процедура по реализации имущества уже осуществляется. В реестре требований кредиторов в настоящее время числится долгов более чем на 220 млн рублей.
Ранее Иванов не признал вину по делу о получении взяток на сумму 1,3 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
