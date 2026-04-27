При атаке дрона в Белгородской области погиб мужчина

В Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон нанес удар по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений он скончался на месте. Еще один человек пострадал в хуторе Красиво, где беспилотник атаковал автомобиль. У него зафиксированы минно-взрывная травма, баротравма и осколочные ранения ног. Гладков уточнил, что информация о последствиях атаки уточняется.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
