При атаке дрона в Белгородской области погиб мужчина
В Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон нанес удар по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений он скончался на месте. Еще один человек пострадал в хуторе Красиво, где беспилотник атаковал автомобиль. У него зафиксированы минно-взрывная травма, баротравма и осколочные ранения ног. Гладков уточнил, что информация о последствиях атаки уточняется.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
