1 февраля консультации по российско-украинскому конфликту с участием представителей России, Украины и США продолжатся, окончательных решений пока нет, поэтому заявления американского госсекретаря Марко Рубио о гарантиях безопасности преждевременны, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Соединенные Штаты и их союзники в Европе достигли соглашения по гарантиям безопасности Украины, объявил ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио на слушаниях в Сенате. Он пояснил, что они сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск (в основном французских и британских) при поддержке США.

Как такое решение будет согласоваться с одним из главных требований российских властей о нерасширении НАТО на восток, Бакланов сказать затруднился, предположив, что это пока еще несогласованное с российской стороной решение.