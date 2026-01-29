Дипломаты обвинили Рубио в разглашении закрытых переговоров
Встречи между США, РФ и Украиной ведутся без присутствия прессы, и заявления госсекретаря США до их завершения о гарантиях безопасности могут не точно раскрывать их суть, заявил НСН дипломат Андрей Бакланов.
1 февраля консультации по российско-украинскому конфликту с участием представителей России, Украины и США продолжатся, окончательных решений пока нет, поэтому заявления американского госсекретаря Марко Рубио о гарантиях безопасности преждевременны, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Соединенные Штаты и их союзники в Европе достигли соглашения по гарантиям безопасности Украины, объявил ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио на слушаниях в Сенате. Он пояснил, что они сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск (в основном французских и британских) при поддержке США.
Как такое решение будет согласоваться с одним из главных требований российских властей о нерасширении НАТО на восток, Бакланов сказать затруднился, предположив, что это пока еще несогласованное с российской стороной решение.
«Все это определится в совместном формате [переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта]. Индивидуальные заявления не полностью раскрывают существо происходящих событий. Окончательных пока договоренностей нет, процесс продолжается. Педалируют наличие контингента больше всех европейцы. Они считают, что должны вставить слово в строку. Гарантии военно-политической безопасности увязаны с участием в экономических делах», - отметил представитель объединения.
Раскрытие каких-либо деталей проходящих в Абу-Даби трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной до их завершения противоречит их «закрытому» статусу, добавил дипломат.
«Было предварительное ясное понимание, что стороны будут воздерживаться от односторонних оценок развития событий. Поэтому не знаю, насколько правильно Рубио поступил, делая такие заявления прессе до завершения хода определенного этапа работы по согласованию документов. Это заставляет задуматься о том, каким образом ведутся переговоры. У нас не всегда это согласуется с представлением о закрытых переговорах: они ведутся сначала закрыто и только потом раскрываются в совместном формате», - пояснил Бакланов.
Военный корреспондент Александр Коц заявил НСН, что, по его мнению, СВО не закончится в 2026 году.
