Китай опроверг информацию о поставках оружия России

Китай опроверг данные о поставках вооружений России. Об этом говорится в заявлении официального представителя китайского МИД Линь Цзяна.

Подобная информация распространяется Украиной. Как сообщали в Киеве, КНР якобы предоставляет России порох и артиллерийское вооружение.

«Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал экспорт продукции двойного назначения», - указали в МИД.

Ранее в МИД Китая опровергли сведения об отправке китайских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине и призвали отказаться от необоснованных обвинений, пишет «Свободная пресса».

