Китай опроверг информацию о поставках оружия России
Китай опроверг данные о поставках вооружений России. Об этом говорится в заявлении официального представителя китайского МИД Линь Цзяна.
Подобная информация распространяется Украиной. Как сообщали в Киеве, КНР якобы предоставляет России порох и артиллерийское вооружение.
«Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал экспорт продукции двойного назначения», - указали в МИД.
Ранее в МИД Китая опровергли сведения об отправке китайских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине и призвали отказаться от необоснованных обвинений, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru