Рубио заявил, что Россия озвучила «нечто новое» по Украине

Российская делегация на встрече в Куала Лумпуре (Малайзия) озвучила новые предложения Москвы по Украине. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.

МИД РФ: В Куала-Лумпуре Лавров и Рубио обсудили урегулирование на Украине

По его мнению, это было «действительно нечто новое», но «не гарантирующее достижение мира».

«Я передам всё в Вашингтон... Возможно, там будет что-то, на чём можно было бы строить дальнейшие действия», — заключил глава Гсодепартамента США.

Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован «отсутствием гибкости» со стороны РФ по вопросу Украины, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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