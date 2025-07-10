Рубио заявил, что Россия озвучила «нечто новое» по Украине

По его мнению, это было «действительно нечто новое», но «не гарантирующее достижение мира».

«Я передам всё в Вашингтон... Возможно, там будет что-то, на чём можно было бы строить дальнейшие действия», — заключил глава Гсодепартамента США.

Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован «отсутствием гибкости» со стороны РФ по вопросу Украины, сообщает RT.