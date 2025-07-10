Рубио заявил, что Россия озвучила «нечто новое» по Украине
10 июля 202516:14
Российская делегация на встрече в Куала Лумпуре (Малайзия) озвучила новые предложения Москвы по Украине. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По его мнению, это было «действительно нечто новое», но «не гарантирующее достижение мира».
«Я передам всё в Вашингтон... Возможно, там будет что-то, на чём можно было бы строить дальнейшие действия», — заключил глава Гсодепартамента США.
Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован «отсутствием гибкости» со стороны РФ по вопросу Украины, сообщает RT.
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