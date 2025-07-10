СМИ: Трамп решился на «секретное оружие» против России
Американский лидер Дональд Трамп хочет использовать главу американского Минфина Скотта Бессента в качестве «секретного оружия» против экономики России, сообщает The Telegraph.
По данным британского издания, министр финансов США такой же «разрушитель и нестандартный мыслитель», как и сам Трамп. Специалист с Уолл-стрит, он был ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Пекином.
Так как президент США не смог навязать свою позицию российскому лидеру Владимиру Путину, то решил найти того, кто может попытаться повлиять на российскую экономику. При этом Трамп признает успешность российской экономики под давлением санкций Запада, поэтому ему нужен человек, который не просто разбирается в финансах, но и является специалистом, способным заключать выгодные сделки.
Ранее стало известно, что Трамп поддержит антироссийские санкции, если получит право их снять, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Трамп решился на «секретное оружие» против России
- Госдума просит установить компенсацию за задержку пенсий «Почтой России»
- СМИ: США возобновили поставки снарядов и ракет Киеву
- Назван способ увеличить пенсию почти в 1,5 раза
- СМИ: Трамп поддержит антироссийские санкции, если получит право их снять
- Дуда пригрозил закрыть хаб для оказания военной помощи Киеву
- Адвокат: Платная учеба в Йеле может грозить уголовным наказанием
- По запросу США: Во Франции задержан российский баскетболист Касаткин
- В Польше назвали Балтику внутренним морем НАТО
- Выдавать ипотеку по месту регистрации могут начать с 2026 года