СМИ: Трамп решился на «секретное оружие» против России

По данным британского издания, министр финансов США такой же «разрушитель и нестандартный мыслитель», как и сам Трамп. Специалист с Уолл-стрит, он был ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Пекином.

Так как президент США не смог навязать свою позицию российскому лидеру Владимиру Путину, то решил найти того, кто может попытаться повлиять на российскую экономику. При этом Трамп признает успешность российской экономики под давлением санкций Запада, поэтому ему нужен человек, который не просто разбирается в финансах, но и является специалистом, способным заключать выгодные сделки.

Ранее стало известно, что Трамп поддержит антироссийские санкции, если получит право их снять, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

