Рубио: США проанализируют позицию России по отмене санкций

Вашингтон изучит позицию Москвы по вопросу отмены антироссийских санкций. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.

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Он указал, что речь идёт об ограничениях, снятия которых Россия добивается в рамках урегулирования на Украине. Сотрудники американской администрации проанализируют их с участниками экспертных консультаций в Саудовской Аравии.

«Это не американские санкции... мы не могли бы снять их, даже если бы захотели. Мы проанализируем то, с чем вернулась наша команда», - отметил Рубио.

Глава Госдепа добавил, что после анализа президент США Дональд Трамп определит дальнейшие шаги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе Белого дома, если американские власти начнут обсуждать ослабление антироссийских санкций, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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