Рубио: США останутся в НАТО

США останутся в НАТО. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

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По его словам, страна всегда играла активную роль в объединении и продолжит это.

Как отметил глава Госдепа, президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон не против Североатлантического альянса. При этом США хотят, чтобы у блока были необходимые возможности.

Ранее американский лидер выражал недовольство НАТО и грозил выходом из альянса. В Кремле отмечали, что возможность выхода США из блока не касается России.

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ФОТО: AP / ТАСС
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