Рубио: США останутся в НАТО

По его словам, страна всегда играла активную роль в объединении и продолжит это.

Как отметил глава Госдепа, президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон не против Североатлантического альянса. При этом США хотят, чтобы у блока были необходимые возможности.

Ранее американский лидер выражал недовольство НАТО и грозил выходом из альянса. В Кремле отмечали, что возможность выхода США из блока не касается России.

