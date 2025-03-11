«Не наше дело»: Песков прокомментировал возможность выхода США из НАТО
Возможность выхода США из НАТО не касается России. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В НАТО есть свой устав... Там все прописано», - отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что гипотетический выход Вашингтона из Североатлантического альянса - «не наше дело».
Ранее президент США Дональд Трамп выражал недовольство блоком и грозил выходом из НАТО. При этом российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Трамп не сможет вывести свою страну из Североатлантического альянса, так как члены сената не поддержат это решение, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru