Рубио: Россия подготовит список требований для прекращения огня
Россия готовит список требований для прекращения огня в рамках украинского конфликта. Об этом в интервью CBS сообщил госсекретарь США Марко Рубио по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Американский политический деятель отметил, что глава МИД России объяснил ему, что Москва сначала собирается подготовить документ, а потом перейти к более широким переговорам.
Рубио также добавил, что во время беседы с Лавровым хотел узнать его мнение о состоявшихся 16 мая в Стамбуле переговорах Москвы и Киева. По его словам, встреча в Турции не была «пустой тратой времени».
До этого американский политик объявил, что Украина тоже будет работать над собственным списком требований для прекращения огня, и в случае жизнеспособности пунктов будет достигнут реальный прогресс, от которого можно будет отталкиваться дальше.
Ранее Марко Рубио заявил, что в ближайшие дни США намерены добиться прогресса по Украине, передает RT.
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