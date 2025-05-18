Рубио: Россия подготовит список требований для прекращения огня

Рубио также добавил, что во время беседы с Лавровым хотел узнать его мнение о состоявшихся 16 мая в Стамбуле переговорах Москвы и Киева. По его словам, встреча в Турции не была «пустой тратой времени».

До этого американский политик объявил, что Украина тоже будет работать над собственным списком требований для прекращения огня, и в случае жизнеспособности пунктов будет достигнут реальный прогресс, от которого можно будет отталкиваться дальше.

Ранее Марко Рубио заявил, что в ближайшие дни США намерены добиться прогресса по Украине, передает RT.