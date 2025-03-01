Рубио: Европа предлагает на год продлить конфликт на Украине

Европа предлагает продолжить конфликт на Украине в течение еще одного года, чтобы ослабить Россию. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью каналу CNN.

Как отметил глава Госдепа, «один иностранный министр» сказал, что Европа хочет продолжать конфликт год «до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире».

По словам Рубио, подобный план нереалистичен. Госсекретарь подчеркнул, что еще год боевых действий приведет к еще большим смертям и разрушениям.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что хочет прекращения огня на Украине «сейчас».

