Трамп выступил за немедленное прекращение огня на Украине
1 марта 202502:24
Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за немедленное прекращение огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Я хочу, чтобы это закончилось... я хочу прекращения огня сейчас», – указал политик.
Президент США также предупредил Киев о последствиях отказа от завершения боевых действий. Как отметил Трамп, Украина либо заканчивает конфликт, либо «оставляет все, как есть, и смотрит, что произойдет».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что перемирие на Украине может быть достигнуто в ближайшие недели.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru