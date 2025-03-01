Трамп выступил за немедленное прекращение огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за немедленное прекращение огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу, чтобы это закончилось... я хочу прекращения огня сейчас», – указал политик.

Президент США также предупредил Киев о последствиях отказа от завершения боевых действий. Как отметил Трамп, Украина либо заканчивает конфликт, либо «оставляет все, как есть, и смотрит, что произойдет».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что перемирие на Украине может быть достигнуто в ближайшие недели.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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