«РСЗО или дроны»: Какую технику Польши может использовать Украина

Ранее стало известно, что Польша разрешила Украине применять поставляемое ею оружие для ударов по объектам на территории Российской Федерации. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик в эфире радиостанции «Radio Zet».

Подберезкин объяснил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Польши не ориентирован на производство собственного оружия, поэтому эта страна не обладает ресурсами для поставок.

«На самом деле у Польши мало своего оружия. Чем она гордится, так это тем, что там есть Patriot, но их по наземным целям использовать дорого и неэффективно. ОПК Польши было ориентировано на советские вооружения и их модернизацию. Так что переделанные советские танки она поставила на Украину в большом количестве. Сейчас они от этого отошли. А так она поставляет те вооружения, которые предоставляло ей НАТО, точнее США. Прежде всего об этом речь идет. Я не очень понимаю, какое польское оружие по дальности сможет достигать территории России. Видимо речь идет о РСЗО большой дальности, которое может бить на расстояние 70 км. Но сама Польша не производит ничего», - пояснил Подберезкин.