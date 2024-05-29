«РСЗО или дроны»: Какую технику Польши может использовать Украина
Вероятнее всего, Польша может предоставить Украине комплектующие для беспилотников, рассказал НСН военный эксперт Алексей Подберезкин.
Сама Польша ничего не производит, и максимум, что она может поставить Украине – это беспилотники или какое-то натовское оружие, заявил НСН военный эксперт Алексей Подберезкин.
Ранее стало известно, что Польша разрешила Украине применять поставляемое ею оружие для ударов по объектам на территории Российской Федерации. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик в эфире радиостанции «Radio Zet».
Подберезкин объяснил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Польши не ориентирован на производство собственного оружия, поэтому эта страна не обладает ресурсами для поставок.
«На самом деле у Польши мало своего оружия. Чем она гордится, так это тем, что там есть Patriot, но их по наземным целям использовать дорого и неэффективно. ОПК Польши было ориентировано на советские вооружения и их модернизацию. Так что переделанные советские танки она поставила на Украину в большом количестве. Сейчас они от этого отошли. А так она поставляет те вооружения, которые предоставляло ей НАТО, точнее США. Прежде всего об этом речь идет. Я не очень понимаю, какое польское оружие по дальности сможет достигать территории России. Видимо речь идет о РСЗО большой дальности, которое может бить на расстояние 70 км. Но сама Польша не производит ничего», - пояснил Подберезкин.
По его мнению, самый вероятный вариант, это что Польша может передавать Украине комплектующие для беспилотников.
«У европейских государств иногда есть возможность обеспечить достаточно большие масштабы. Польша может консолидировано с другими европейскими странами поставить транзитом через страну какую-то технику. Только если так. В данном случае это могут быть беспилотники. Они могут быть с дальностью, которая может поражать объекты на территории РФ. Это относительно недорогие системы и в общем, их можно производить из комплектующих Польши. А еще круче, когда они поставляют на Украину эти комплектующие, а дальше они уже эти беспилотники где-то в гаражах на Украине собирают», - отметил Подберезкин.
Ранее в Швеции объявили о крупнейшей военной помощи Украине - свыше $1,2 млрд. Об этом рассказал шведский вице-премьер Эббу Буш, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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