Премьер Греции: Война на Украине не идет хорошо для Киева

Бои на Украине не идут хорошо для Киева, сообщил телеканалу Star глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.

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«Взгляните на то, что происходит по соседству: Ближний Восток в огне, война на Украине в данный момент не идет хорошо для Украины», — заявил премьер-министр.

Ранее Мицотакис заявил, что Греция официально отказалась поставлять Украине системы ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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