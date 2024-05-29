Премьер Греции: Война на Украине не идет хорошо для Киева
29 мая 202404:32
Бои на Украине не идут хорошо для Киева, сообщил телеканалу Star глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.
«Взгляните на то, что происходит по соседству: Ближний Восток в огне, война на Украине в данный момент не идет хорошо для Украины», — заявил премьер-министр.
Ранее Мицотакис заявил, что Греция официально отказалась поставлять Украине системы ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru