RS: Ситуация в мире для Зеленского резко изменилась после провала ВСУ

Ситуация в мире для украинского президента Владимира Зеленского резко изменилась, в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Киева. Об этом написал Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft.

Секретарь Совбеза РФ Патрушев назвал контрнаступление ВСУ бессмысленным

Автор отметил, что контрнаступление ВСУ не принесло тех результатов, которые предсказывали официальные лица. По его мнению, Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в 2022 году.

Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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