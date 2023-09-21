RS: Ситуация в мире для Зеленского резко изменилась после провала ВСУ

Автор отметил, что контрнаступление ВСУ не принесло тех результатов, которые предсказывали официальные лица. По его мнению, Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в 2022 году.

Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

