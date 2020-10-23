Зашли с козырей: Россия «вмешалась» в дебаты Трампа и Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил во время финальных дебатов, что его конкурент на выборах Джо Байден получил $3,5 млн от России через президента Владимира Путина. Глава государства связал это с «хорошими отношениями» с бывшим мэром Москвы и его супругой. Ранее сенаторы-республиканцы обвинили сына Джо Байдена Хантера в получении этой суммы от Елены Батуриной.

Кандидат от Демократической партии отрицает обвинения в получении иностранного финансирования. «Я ни пенни не взял ни от одного государства»,— сказал Байден.

На дебатах оба кандидата также заявили, что Россия хочет их поражения на выборах. Трамп утверждает, что сделал такой вывод на основе данных разведки.

Россия и Иран собирали информацию об американских избирателях с целью повлиять на общественное мнение перед президентскими выборами, накануне заявил директор нацразведки Джон Рэтклифф на совместной пресс-конференции с главой ФБР. Иран якобы рассылал избирателям подложные письма, составленные для их запугивания. Что именно было в этих письмах, он не уточнил, но они должны были вызвать социальный протест и навредить Трампу. Россия не рассылала никаких писем и других материалов, продолжил директор нацразведки. Но она, по его словам, «получила некоторую информацию об избирателях», так же как во время предвыборной кампании 2016 года.

С точки зрения возможных санкций против России обвинения в сборе общедоступных данных избирателей могут показаться бесперспективными. Но если Конгресс США все же примет санкционный законопроект DETER Act, после выборов такое заявление будет прямым основанием для введения санкций.

По результатам опроса, проведённого исследователями Сиена-колледжа по заказу издания The New York Times, Байдена поддерживает 50% респондентов. За Трампа высказались 41% опрошенных. Аналогичное исследование в сентябре демонстрировало разрыв между кандидатами в 8%.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, что внутриэлитные расклады и ход предвыборной кампании в США могут привести к победе Байдена. «Их основная цель – создать механизмы управления политической элитой США, а потому им движения вроде Black Lives Matter даже выгодны, так как позволяют создавать поводы для давления, силовикам нужен слабый президент», - уверен эксперт.

По словам Евстафьева, лидерство Байдена упрочилось, и это не опровергают даже его противники, а у Трампа не так много точек опоры. Он также отметил, что предвыборный штаб Байдена по факту является предвыборным штабом кандидата на пост вице-президента Камалы Харрис.

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«На нынешних выборах ставка обоих предвыборных штабов идет на вбросы в финале кампании. Силовики играют по обе стороны баррикад, совершенно очевидно, что ЦРУ играет против Трампа, и не факт, что все ФБР Трампа поддерживает», - сказал политолог.

Сам Дональд Трамп тем временем потребовал, чтобы Байден должен раскрыть всю информацию о его участии в бизнесе семьи. Ранее он обвинил своего соперника по президентской гонке во лжи и назвал его коррумпированным политиком, а предыдущую президентскую администрацию, возглавляемую президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом – самой коррумпированой.

Живущий в США политолог Николай Злобин поделился в эфире НСН своими предположениями о шансах на победу Трампа и Байдена.

«По формальным признакам шансы победить у Байдена высоки. По соцопросам среди американцев, которые решили идти на выборы, 51% готов проголосовать за Байдена. То есть если за Трампа проголосуют все, кто колеблется, то ему все равно не набрать больше половины. По разным опросам Трамп проигрывает от 8% до 18%. С точки зрения исторической ретроспективы, такое отставание не удавалось компенсировать ни одному кандидату в день выборов. Но Трамп отставал и на выборах 2016 года, хотя не так сильно, там было 4-6%, и сумел выиграть. Результаты выборов будут зависеть от нескольких штатов, но сегодня позиции Байдена в целом выглядят более привлекательными», - сказал Злобин.

По его словам, на отставание Трампа сыграли его ошибки во время пандемии коронавируса.

«За Трампа голосует средний американец, «синие воротнички». Им не нужна глобализация, им нужны рабочие места, порядок и покой в собственном городе. Байден будет говорить, что Трамп не справился с пандемией. В начале года ситуация в экономике была очень неплохой, но за эти месяцы она оказалась полуразрушенной, и Трамп ничего не смог сделать. Он стал источником раскола американского общества. То есть у Байдена много аргументов, которые американцы традиционно принимают в расчет», - добавил собеседник НСН.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избирать президента, вице-президента, Палату представителей, треть Сената, губернаторов 13 штатов и территорий. По данным американских аналитиков, США потратит на предвыборную гонку в 2020 году 11 миллиардов долларов, это на 4 миллиарда больше, чем на прошлых выборах. Эксперты Федеральной избирательной комиссии оценивают объем потраченных средств как «феноменальный».

