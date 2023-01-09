Курганский губернатор назвал лучшей мотивацией для чиновников «пинок животворящий»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что лучшей мотивацией для российских управленцев является «пинок животворящий». Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

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«Все многочисленные курсы обучения и повышения квалификации, многообразие инструментов материального и морального стимулирования, а также тренинги и коучинги, преломленные через реальный управленческий опыт, свидетельствуют только о том, что наиболее эффективной российской управленческой технологией остается переживший века "пинок животворящий"», — отметил Шумков.

Губернатор добавил, что на этом «стояла и стоять будет русская земля», пишет Ura.ru.

По словам главы региона, в сложные моменты «пинок и молитва» совместно с другими стимулирующими инструментами «оживляют действительность» быстрее и надежнее зарубежных аналогов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ЧиновникиГубернаторКурганская Область
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