Россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ в трех городах Канады
Российские граждане, которые находятся в Канаде, смогут проголосовать на выборах президента РФ в российском посольстве в Оттаве, а также на территории генеральных консульств в Монреале и Торонто. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла России в Канаде Олега Степанова.
По его словам, подготовка к выборам президента РФ осуществляется в плановом режиме. Степанов отметил, что голосование пройдет в один день – 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Ранее член ЦИК РФ Павел Андреев сообщил, что проголосовать на выборах президента РФ можно будет за пределами страны в 144-х странах и городе Байконур. По его словам, за границей будут работать 288 избирательных участков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru