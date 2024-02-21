Россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ в трех городах Канады

По его словам, подготовка к выборам президента РФ осуществляется в плановом режиме. Степанов отметил, что голосование пройдет в один день – 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее член ЦИК РФ Павел Андреев сообщил, что проголосовать на выборах президента РФ можно будет за пределами страны в 144-х странах и городе Байконур. По его словам, за границей будут работать 288 избирательных участков, передает «Радиоточка НСН».

