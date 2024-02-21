Проголосовать на выборах президента России можно будет в 144 странах
Проголосовать на выборах президента РФ можно будет за пределами страны в 144-х странах и городе Байконур. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев. По его словам, заграницей будут работать 288 избирательных участков.
Ранее Центризбирком заявлял, что голосование пройдет в 143 странах, а открыто будет 269 избирательных участков (плюс 7 на территории города Байконур). К этому числу добавились еще 12 участков, в том числе в Молдавии. Помимо этого, дополнительно десять участков собираются открыть в Абхазии и один на Кипре.
Избирательные участки за пределами РФ могут образовываться руководителями загранучреждений не позднее чем за пять дней до дня голосования, то есть не позднее 9 марта.
В этом году впервые выборы будут проводиться в течение трех дней – с 15 по 17 марта.
Ранее ЦИК называл число граждан РФ, которые подали заявки на участие в онлайн-голосовании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru