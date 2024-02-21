Проголосовать на выборах президента России можно будет в 144 странах

Проголосовать на выборах президента РФ можно будет за пределами страны в 144-х странах и городе Байконур. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев. По его словам, заграницей будут работать 288 избирательных участков.

Ранее Центризбирком заявлял, что голосование пройдет в 143 странах, а открыто будет 269 избирательных участков (плюс 7 на территории города Байконур). К этому числу добавились еще 12 участков, в том числе в Молдавии. Помимо этого, дополнительно десять участков собираются открыть в Абхазии и один на Кипре.

На выборах президента России будут работать около 100 наблюдателей от СНГ

Избирательные участки за пределами РФ могут образовываться руководителями загранучреждений не позднее чем за пять дней до дня голосования, то есть не позднее 9 марта.

В этом году впервые выборы будут проводиться в течение трех дней – с 15 по 17 марта.

Ранее ЦИК называл число граждан РФ, которые подали заявки на участие в онлайн-голосовании.


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ФОТО: ЦИК РФ
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