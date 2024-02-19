На выборах президента России будут работать около 100 наблюдателей от СНГ

Около 100 наблюдателей от Содружества независимых государств (СНГ) будут работать на президентских выборах в России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель генсекретаря объединения Ильхом Нематов.

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По итогам встречи с представителями исполкома СНГ он отметил, что они будут «стараться охватить регионы России».

«Подготовка к президентским выборам в РФ идёт спокойно, организованно, без каких-либо отклонений от избирательного законодательства», - добавил Нематов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил международных наблюдателей на выборы президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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