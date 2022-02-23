Россияне смогут посещать Италию с 1 марта

Отмечается, что для туристов из неевропейских стран отменяется карантин. Также уточняется, что если россияне вакцинированы от коронавируса препаратом, не одобренным ВОЗ, они должны будут сдавать тесты на инфекцию для прохода в рестораны и музеи.



Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности запрета въезда русским туристам в страну, если ситуация на востоке Украине ухудшится.