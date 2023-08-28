В Совбезе заявили, что США разрабатывают биооружие против конкретных этносов
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью «Российской газете» заявил он наличии подтверждений того, что США разрабатывают биологическое оружие, которое нацелено в том числе на определенные этносы.
По его словам, ответственные за данные программы американские ведомства пытаются перенести свои биопрограммы в другие страны, контролировать биологические исследования и получить доступ к их результатам.
Также американцы намерены собрать набор различных «биоматериалов и патогенов, в том числе особо опасных».
Шевцов указал, что Россия постоянно проводит говорит об опасности военно-биологических программ США, из-за чего Вашингтону приходится более тщательно скрывать свои истинные цели.
«Пентагону теперь приходится маскировать направленность своих проектов и прятаться за «гражданскими» научно-исследовательскими институтами», - заключил он.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США изучают новые мутации вирусов в рамках подготовки к следующей пандемии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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