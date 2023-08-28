В Совбезе заявили, что США разрабатывают биооружие против конкретных этносов

По его словам, ответственные за данные программы американские ведомства пытаются перенести свои биопрограммы в другие страны, контролировать биологические исследования и получить доступ к их результатам.

Также американцы намерены собрать набор различных «биоматериалов и патогенов, в том числе особо опасных».

Шевцов указал, что Россия постоянно проводит говорит об опасности военно-биологических программ США, из-за чего Вашингтону приходится более тщательно скрывать свои истинные цели.

«Пентагону теперь приходится маскировать направленность своих проектов и прятаться за «гражданскими» научно-исследовательскими институтами», - заключил он.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США изучают новые мутации вирусов в рамках подготовки к следующей пандемии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

