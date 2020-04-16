Песков изучил угрозу Кадырова «Новой газете»: «Ничего необычного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изучил слова главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес «Новой газеты». В Кремле считают, что ничего необычного или противозаконного в заявлении главы региона нет.



В то же время подчеркивается, что заявление Кадырова, как и сама ситуация, «весма эмоциональны».



«Ничего необычного мы там не увидели. Сейчас все находятся в эмоциональном, в неспокойном состоянии», - сказал Песков. Он добавил что глава региона «сам выбирает практику» общения, поэтому ничего «запрещенного или противозаконного» в этом нет.