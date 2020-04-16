Песков изучил угрозу Кадырова «Новой газете»: «Ничего необычного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изучил слова главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес «Новой газеты». В Кремле считают, что ничего необычного или противозаконного в заявлении главы региона нет.

В то же время подчеркивается, что заявление Кадырова, как и сама ситуация, «весма эмоциональны».

«Ничего необычного мы там не увидели. Сейчас все находятся в эмоциональном, в неспокойном состоянии», - сказал Песков. Он добавил что глава региона «сам выбирает практику» общения, поэтому ничего «запрещенного или противозаконного» в этом нет.

В «Новой газете» восприняли угрозу Кадырова всерьез

Недовольство Кадырова вызвала опубликованная в «Новой газете» статья журналистки Елены Милашиной «Смерть от коронавируса - меньшее зло», в которой утверждается, что в Чечне зараженных коронавирусом приравняли к террористам, из-за чего «жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».

В ответ Кадыров опубликовал видеоролик, в котором заявил, что если администрация президента России и ФСБ не вмешаются, то конфликт с журналистами «Новой газеты» будут решать сами чеченцы.

Высказаывая свое недовольство, Кадыров выразил недоумение, что антироссийское издание финансируется «Газпромом». Позже выяснилось, что глава республики перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы» (радиостанция входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), передает «Свободная пресса».

Накануне Генпрокуратура потребовала удалить скандальный материал с сайта издания, что и было сделано.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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