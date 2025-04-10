Россия жестко ответит Японии на ее участие в снабжении Украины вооружениями
Решение Японии подключиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины говорит о всё большей её вовлечённости в конфликт. Об этом заявили в МИД РФ.
В российском ведомстве отметили, что любое прямое или опосредованное участие Токио в снабжении Киева вооружениями и военной техникой, которые будут применяться для убийства граждан РФ, будет рассматриваться Москвой «как однозначно враждебные».
«В случае их реализации неизбежно последуют жёсткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для неё областях», - резюмировали в МИД РФ.
Ранее российские власти объявили о бессрочном запрете на въезд в Россию гражданам Японии, в том числе главе японского МИД Такэси Ивая, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru