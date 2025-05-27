Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, которые пытаются мешать урегулированию на Украине, сообщил первый заместитель постпреда нашей страны при всемирной организации Дмитрий Полянский.
По его словам, это «зеркальный» ответ Москвы на запрос ЕС заседания СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое состоится 29 мая.
Москва ожидает, что заседание назначат на 30 мая на 10 утра (пять часов вечера по Москве).
Накануне власти ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США приняли решение снять ограничения по дальности с военных поставок Украине, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru