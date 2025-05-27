«Никаких ограничений по дальности для оружия, поставляемого в Украину, больше нет. Ни со стороны Великобритании, ни со стороны Франции, ни со стороны нас. Со стороны американцев тоже нет», - заявил Мерц.

Политик добавил, что Германия сделает все необходимое, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, что, в частности, является результатом переговоров в рамках «коалиции желающих», которые прошли ранее в Киеве.

Подобные заявления вызвали противоречивую реакцию даже внутри самой Германии. Так, вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине, отмечает «Свободная пресса».

«Что касается дальности, то я ещё хочу сказать, что нет никакой новой договорённости, которая выходит за рамки того, что делало предыдущее правительство», - отметил Клингбайль.

Публичные разногласия между немецкими политиками, которые не могут между собой решить, казалось бы, важный вопрос, не остались без внимания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Да отберите у них наконец „ложечку для сахара“ и „салфетку“!» - иронично предложила дипломат.

В своем характерном стиле представитель МИД провела параллель с недавним инцидентом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который получил пощечину от супруги.

«Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», - добавила Захарова, напомнив, как французский лидер пытался представить семейную ссору как «шутку».