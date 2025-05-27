Германия грозит России «Таурусами», а Москва напоминает про «Искандеры»
В Европе разгорелись споры о снятии ограничений по дальности с передаваемого Киеву оружия, а США опасаются делать новые заявления.
Великобритания, Франция, США и Германия сняли с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности, заявил накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR.
«Никаких ограничений по дальности для оружия, поставляемого в Украину, больше нет. Ни со стороны Великобритании, ни со стороны Франции, ни со стороны нас. Со стороны американцев тоже нет», - заявил Мерц.
Политик добавил, что Германия сделает все необходимое, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, что, в частности, является результатом переговоров в рамках «коалиции желающих», которые прошли ранее в Киеве.
Подобные заявления вызвали противоречивую реакцию даже внутри самой Германии. Так, вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине, отмечает «Свободная пресса».
«Что касается дальности, то я ещё хочу сказать, что нет никакой новой договорённости, которая выходит за рамки того, что делало предыдущее правительство», - отметил Клингбайль.
Публичные разногласия между немецкими политиками, которые не могут между собой решить, казалось бы, важный вопрос, не остались без внимания официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Да отберите у них наконец „ложечку для сахара“ и „салфетку“!» - иронично предложила дипломат.
В своем характерном стиле представитель МИД провела параллель с недавним инцидентом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который получил пощечину от супруги.
«Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», - добавила Захарова, напомнив, как французский лидер пытался представить семейную ссору как «шутку».
Возвращаясь к теме дальнобойного оружия, стоит отметить, что у Германии в арсенале имеются ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров, потенциально способные долететь и до Москвы. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD уже не исключал поставки Taurus Киеву, однако, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами.
Тогда депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал подобные заявления Мерца безумием, напоминает RT.
«Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. <...>И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии», - подчеркнул депутат.
Военный блогер Владимир Романов утверждает, что Киев уже получил 30 ракет Taurus от Германии около месяца назад. Военблогер связывает получение этих ракет с недавними успешными ударами ВСУ по расположенным на территории России аэродромам.
Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль, в свою очередь, просто заявил, что немецкие власти не будут информировать общественность о поставках Киеву определенных видов оружия. А представитель правительства Стефан Корнелиус был еще более «конкретен»: по его словам, задача – создать «стратегическую двусмысленность», и Берлин не будет уточнять, произойдет ли передача Taurus до вступления Мерца в должность или после.
Военный корреспондент Борис Рожин заявил, что снятие странами Запада ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием вглубь России является политической акцией. По его словам, украинская армия будет использовать западное оружие для «пиар-акций» - в частности, для удара по Крымскому мосту или другим важным объектам в России. При этом поставка Киеву немецких ракет Taurus не изменит ситуацию на поле боя, считает Рожин.
Западное оружие, применяемое ВСУ, после снятия ограничений по дальнобойности может долетать до регионов Центральной России. Так, под угрозой атаки таких видов вооружения, как ATACMS Block IA, ATACMS QRU, Storm shadow и SCALP-EG, находятся Смоленск, Калуга, Брянск, Орел, Белгород, Воронеж, Курск, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону и Севастополь. Эти ракеты способны бить на расстоянии до 300 километров.
Кроме того, Украина может применить беспилотник Tekever AR3, который способен долетать на расстояние до одной тысячи километров. Дрон может долететь до таких городов России, как Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь, Псков, Ярославль, Вологда, Рязань, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Саранск, Казань, Пенза, Тамбов, Самара, Саратов, Волгоград, Элиста, Астрахань, Ставрополь, Краснодар, отмечает Ura.ru.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил НСН, что рост интенсивности атак ВСУ на российские аэропорты объясняется увеличением производственных мощностей украинской армии за счет западной помощи.
«С начала спецоперации такие атаки имеют практически ежедневный характер с небольшими перерывами длительностью не более трех дней. Количество беспилотных комплексов, которые участвуют одновременно в одной атаке, растет почти каждый день. План “Ковер” в российских аэропортах будет вводиться в радиусе 2000 километров от границы с Украиной, потому что самое дальнее, куда долетали украинские комплексы, - это Мурманская и Кировская области. Возможно, эта дальность вырастет, если они будут продолжать прогрессировать, если они будут использовать на борту реактивные двигатели, скорость вырастет с нынешних 100-200 км/ч до 400-500 км/ч», - сказал Кондратьев.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал достаточно опасным намерение западных стран снять ограничение по дальности с передаваемого Киеву оружия.
«Это достаточно опасные решения, если они были приняты. Если таковые решения действительно имели место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию», - заявил пресс-секретарь президента РФ,
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости напомнил Германии, что ракета «Искандер» может долететь до Берлина быстрее, чем Taurus до городов России. По словам Ивлева, Мерц забывает о возможности России сполна ответить на любую агрессию и угрозу своей национальной безопасности.
Американское издание The Washington Post отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа боится делать крупные заявления о передаче Киеву вооружения, так как это может помешать переговорам по Украине.
«Похоже, они теперь думают, что если мы сделаем громкое заявление о поставке ракет Patriot Украине, то это не то, чего они хотят, потому что это очень разозлит Путина», – рассказал европейский чиновник, чьи слова приводятся в публикации.
Он добавил, что подобные заявления могут «поставить под угрозу» процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, отмечает РЕН ТВ.
Военкор Александр Сладков считает, что удары по тылам болезненны для обеих сторон.
«Поле боя за нами. Тотально. Удары по глубоким тылам обоюдно болезненны. Впрочем, ударно-количественный перевес тоже на нашей стороне. И? И Запад дает разрешение на удары англо-французскими ракетами теперь уже по нашим тылам, на глубину до 300 км. Мы, наверное, в ответ, еще более увеличим мощь наших ударов. И так до… До? Англии-то до одного места, ей чем больше российской крови за украинский счет прольется, тем больше праздник. Киев рад стараться, мы его второй десяток лет урезониваем», - написал военкор в своем Telegram-канале.
После заявления Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России жители приграничья Польши и Литвы начали массово покидать регион. По данным газеты, в Сувалкском коридоре, соединяющим две страны и разделяющим Белоруссию и Калининградскую область РФ, начала резко обостряться ситуация. Местные жители боятся возможного нападения Москвы на регион, чье взятие позволит изолировать Прибалтику от остальных стран Североатлантического альянса. Отмечается, что на местах усиливается присутствие военных.
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