Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину
Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по поставкам оружия Западом на Украину на 12 сентября. Об этом в своем Telegram-канал заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, на заседании планируется также обсудить другие негативные факторы, препятствующие разрешению ситуации на Украине и вокруг нее. Полянский добавил, что Россия постарается представить достойного докладчика.
Дипломат подчеркнул, что Албания и США запросили открытый брифинг в связи с годовщиной референдумов о вхождении в состав России в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Он выразил уверенность, что заседание, запрошенное Россией, станет «зеркальным» мероприятием, на котором будут затронуты неудобные для Запада темы.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил «ряд стран» в использовании санкций для оказания дополнительного политического давления на неугодных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru