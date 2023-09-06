Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину

По его словам, на заседании планируется также обсудить другие негативные факторы, препятствующие разрешению ситуации на Украине и вокруг нее. Полянский добавил, что Россия постарается представить достойного докладчика.

Дипломат подчеркнул, что Албания и США запросили открытый брифинг в связи с годовщиной референдумов о вхождении в состав России в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Он выразил уверенность, что заседание, запрошенное Россией, станет «зеркальным» мероприятием, на котором будут затронуты неудобные для Запада темы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил «ряд стран» в использовании санкций для оказания дополнительного политического давления на неугодных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

