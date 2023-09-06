«Нечем заняться!»: В Совфеде оценили перспективы заседания Совбеза ООН по референдумам

Заседание Совбеза ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, не приведет к какому-то официальному документу, так как шансы договориться близки к нулю, заявил сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в интервью НСН. По его словам, Запад просто продолжает попытки манипулировать ООН и Советом Безопасности.

Заседание Совет Безопасности ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, намечено на 8 сентября, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. Отмечается, что запрос на проведение подали делегации США и Албании, которая сейчас исполняет функции председателя в Совбезе. Долгов обрисовал перспективы заседания.