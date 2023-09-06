«Нечем заняться!»: В Совфеде оценили перспективы заседания Совбеза ООН по референдумам

Сенатор Константин Долгов заявил в эфире НСН, что шансов договориться у постоянных членов Совета Безопасности нет, принять какую-либо резолюцию не получится. 

Заседание Совбеза ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, не приведет к какому-то официальному документу, так как шансы договориться близки к нулю, заявил сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в интервью НСН. По его словам, Запад просто продолжает попытки манипулировать ООН и Советом Безопасности.

Заседание Совет Безопасности ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, намечено на 8 сентября, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. Отмечается, что запрос на проведение подали делегации США и Албании, которая сейчас исполняет функции председателя в Совбезе. Долгов обрисовал перспективы заседания.

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«Право запросить заседание у них есть. А российской делегации есть, что сказать на таком заседании. Для нас вопрос решен, свободное волеизъявление состоялось, новые регионы являются частью России, это зафиксировано в нашей Конституции. Если им нечем заняться, пусть занимаются. Шанс на то, что западные страны прислушаются, есть всегда, но пока мы не видим никаких признаков этого, наоборот. Надеяться на это сложно», - отметил он.

Также Долгов объяснил, что принять какую-то резолюцию по итогу заседания не получится, шансы «близки к нулю», так как позиции постоянных членов Совбеза противоположны.

«Запад продолжает манипулировать ООН и Советом Безопасности в своих целях. Албания играет просто подчиненную роль. Албания, мягко говоря, не очень беспокоилась по поводу территориальной целостности Сербии, когда они подталкивали Косово к независимости. Вот такие двойные стандарты. Есть много стран, которые с пониманием относятся к нашей позиции. Если будет резолюция с признанием волеизъявления, сложно сказать, как страны будут голосовать. Потому что итоги голосования на Совете Безопасности зависят от конкретного текста резолюции. Пока я не видел никакого проекта документа. Не исключаю, что никакого документа и не будет. Потому что на данном этапе позиции постоянных членов Совбеза (Великобритания, Россия, Китай, США, Франция – прим. НСН) противоположные, шансы на принятие какого-то решения близки к нулю», - резюмировал собеседник НСН.

30 сентября прошлого года глава российского государства Владимир Путин по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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