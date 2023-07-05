В США заявили о претензиях к Зеленскому из-за диверсии на «Северных потоках»

Правительство США тайно заявило о претензиях украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его команде после подрыва «Северных потоков» в сентябре 2022 года. Об этом сообщило американское издание Newsweek.

Захарова на жаргоне прокомментировала предупреждения ЦРУ об «украинском следе» во взрывах «Северных потоков»

Отмечается, что теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», равно как и атака дронами Кремля в Москве 3 мая 2023 года, могли быть делом рук спецслужб Украины. Инциденты заставили США усомниться в эффективности работы ЦРУ, обязанного располагать данными о планах украинцев, придерживаясь «своего секретного соглашения с Москвой», отметил журнал.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаСШАТерактыСеверный Поток-2Северный Поток

Горячие новости

Все новости

партнеры