Россия запретит въезд премьер-министру и генсеку правительства Японии
Россия вводит санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Японии, в черный список включили 63 человека, в том числе японского премьер-министра Фумио Кисиду и генсека кабмина Хирокадзу Мацуно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Токио развернул «беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы». В МИД также напомнили о введенных Японией персональных санкциях против россиян, в том числе высшего руководства страны.
В связи с этим Москва приняла решение о бессрочном запрете на въезд в РФ 63 граждан Японии. В список попали Кисида, Мацуно, главы МИД и Минфина Есимаса Хаяси и Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси, глава Минюста Есихиса Фурукава, ряд других чиновников и депутатов.
Кроме того, ограничения касаются руководителей японских СМИ и журналистов, представляющих медиагруппу «Санкэй», медиахолдинги «Иомиури груп» и «Никкэй».
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