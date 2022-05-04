Россия запретит въезд премьер-министру и генсеку правительства Японии

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Токио развернул «беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы». В МИД также напомнили о введенных Японией персональных санкциях против россиян, в том числе высшего руководства страны.

В связи с этим Москва приняла решение о бессрочном запрете на въезд в РФ 63 граждан Японии. В список попали Кисида, Мацуно, главы МИД и Минфина Есимаса Хаяси и Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси, глава Минюста Есихиса Фурукава, ряд других чиновников и депутатов.

Кроме того, ограничения касаются руководителей японских СМИ и журналистов, представляющих медиагруппу «Санкэй», медиахолдинги «Иомиури груп» и «Никкэй».

