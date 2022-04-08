Япония введет санкции против российских депутатов и водки
Япония введёт дополнительные санкции против России. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Фумио Кисида, передает ТАСС.
По словам главы японского правительства в новый стоп-лист попадут 400 граждан и 20 организаций.
Кисида отметил, что на этот раз Токио решил внести в черный список депутатов Госдумы.
Кроме того Япония введёт запрет на импорт российского машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины.
Ранее МИД Японии признал персонами нон грата восемь сотрудников посольства России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru