Россия запретила въезд в Россию премьер-министру и еще 300 официальных лиц Канады

Россия запретила въезд премьер-министру Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщили в МИД РФ.

Также в санкционный список включены министры иностранных дел и обороны Канады, более 300 канадских парламентариев.

Евросоюз ввёл новые санкции против России

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что меры в отношении официальных лиц Канады носят вынужденный характер, они стали реакцией на враждебные действия против России.

Ранее сегодня Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииКанада
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