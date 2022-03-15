Россия запретила въезд в Россию премьер-министру и еще 300 официальных лиц Канады
Россия запретила въезд премьер-министру Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщили в МИД РФ.
Также в санкционный список включены министры иностранных дел и обороны Канады, более 300 канадских парламентариев.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что меры в отношении официальных лиц Канады носят вынужденный характер, они стали реакцией на враждебные действия против России.
Ранее сегодня Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.
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