Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

«Данный шаг стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США», — отметили в МИД Росси.

Кроме того, по заявлению ведомства, руководство Соединенных Штатов «отбросив все приличия, сделала ставку на фронтальное сдерживание России».

В то же время, в российском МИД заявили, что не отказываются от поддержания официальных связей с США.

Ранее Великобритания расширила список антироссийских санкций. Под рестрикции попали зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

