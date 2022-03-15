Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена
Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД РФ.
«Данный шаг стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США», — отметили в МИД Росси.
Кроме того, по заявлению ведомства, руководство Соединенных Штатов «отбросив все приличия, сделала ставку на фронтальное сдерживание России».
В то же время, в российском МИД заявили, что не отказываются от поддержания официальных связей с США.
Ранее Великобритания расширила список антироссийских санкций. Под рестрикции попали зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
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