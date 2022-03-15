Евросоюз ввёл новые санкции против России
Евросоюз объявил о вводе нового пакета санкций в отношении России, сообщает пресс-служба организации.
В частности, был расширен список попавших под ограничения граждан РФ, в который внесли «олигархов, связанных с Кремлём», а также пропагандистов, «активно занимающихся дезинформацией».
Также рестрикции введены против ключевых компаний в авиационной, военной, судостроительной и машиностроительной отраслях, запрещается экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе, дорогих автомобилей и ювелирных изделий.
Кроме того, вводятся ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический сектора, а также на импорт продукции из стали и железа. Рейтинговым агентствам отныне запрещается предоставлять любые услуги по определению связанных с Россией кредитных рейтингов.
Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что под новые санкции ЕС попадут более 600 россиян, сообщает RT.
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